Siebenhofer in Cortina-Abfahrt nur von Goggia geschlagen

Der Wind war in Cortina d‘Ampezzo zwar ein erheblicher Störfaktor, am Ende hat sich aber die derzeit beste Abfahrerin im alpinen Ski-Weltcup durchgesetzt. Sofia Goggia verbuchte am Samstag ihren vierten Abfahrtserfolg in der laufenden Saison und den insgesamt 17. Weltcup-Sieg in ihrer Karriere. Auf einer wegen der starken Böen verkürzten Strecke war die Italienerin 0,20 Sekunden schneller als Ramona Siebenhofer. Dritte war die Tschechin Ester Ledecka (+0,26).