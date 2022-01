Hasenhüttls Southampton stoppt ManCitys Siegesserie

Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton den Siegeslauf von Manchester City in der englischen Fußball-Premier-League gestoppt. Die „Saints“ erkämpften am Samstag gegen den überlegenen Tabellenführer vor eigenem Publikum ein 1:1, womit der Titelverteidiger erstmals nach zwölf Erfolgen en suite nicht mit drei Punkten vom Platz ging. Manchester United feierte indes im Rennen um die Champions-League-Teilnahme einen wichtigen Last-Minute-Heimsieg über West Ham United.

In Southampton gingen die Gastgeber in der siebenten Minute durch Kyle Walker-Peters in Führung. Citys Druck war vor allem in der zweiten Hälfte immens, mehr als der Ausgleich durch Aymerick Laporte glückte dem Team von Pep Guardiola aber nicht mehr. Southampton hatte ManCity schon im September auswärts ein 0:0 abgetrotzt. Der Zweite Liverpool liegt nun nach Verlustpunkten gerechnet sechs Zähler hinter City.