Corona-Massentest in Peking vor Olympischen Winterspielen

Weniger als zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die chinesischen Behörden eine Massen-Corona-Testung am Austragungsort angeordnet. Alle zwei Millionen Bewohner des Bezirks Fengtai der chinesischen Hauptstadt würden wegen eines dort aufgetretenen Infektionsherds auf das Coronavirus getestet, teilten die Behörden am Sonntag mit. Insgesamt waren in Peking in der vergangenen Woche rund 30 Corona-Infektionen festgestellt worden.