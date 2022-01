Zwei Tote und drei Verletzte bei Pkw-Zusammenstoß in NÖ

Zwei Tote und drei Verletzte hat am Samstagabend ein Pkw-Zusammenstoß in Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) gefordert. Zwei Frauen im Alter von 69 Jahren wurden durch das Heckfenster aus einem der Autos geschleudert und erlagen an Ort und Stelle ihren schweren Blessuren. Die beiden waren Polizeiangaben zufolge nicht angegurtet gewesen. Ereignet hatte sich die Kollision an einer Kreuzung der B 2.