Blinken droht Russland erneut mit Sanktionen

Die USA erneuern ihre Sanktionsdrohung an Russland im Ukraine-Konflikt. Falls ein einzelner weiterer russischer Akteur sich in aggressiver Weise in die Ukraine bewege, werde dies eine signifikante Antwort auslösen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag dem Sender CNN. Falls Sanktionen hingegen bereits jetzt gegen Russland verhängt würden, würde der Westen die Fähigkeit verlieren, Russland vor einer möglichen Aggression gegen die Ukraine abzuschrecken.