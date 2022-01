Freie Fahrt nach Österreich für Geboosterte aus aller Welt

Die Nachweispflicht gilt nicht für Kinder unter zwölf Jahren, die gemeinsam mit Erwachsenen einreisen. Für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, die in Österreich in die Schule gehen, gilt auch ein gültiger Ninja-Pass als Testnachweis.

Eine Einreise für Geimpfte und Genesene ohne Test ist prinzipiell zwar auch möglich, doch besteht in diesem Fall eine Registrierungspflicht; die einreisenden Personen müssen sich zudem umgehend in Quarantäne begeben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Menschen, die keinen Nachweis von Impfung und Genesung vorlegen können, müssen in zehntägige Quarantäne, von der sie sich frühestens am fünften Tag nach der Einreise freitesten lassen können.