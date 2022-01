Neue Ausgabe von Gustav Mahlers 4. Symphonie

Gustav Mahlers 4. Symphonie gehört zu den bekannten Werken, aber auch zu jener großen Zahl an Arbeiten des Komponisten, deren tatsächlich letztgültige Endfassung nur schwer greifbar ist. Schließlich galt Mahler bis zuletzt als steter Tüftler an seinem Oeuvre. Die Universal Edition gibt nun in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft eine neue Kritische Gesamtausgabe des 1901 uraufgeführten Werks heraus.