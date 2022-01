Lichtermeer-Initiatoren für respektvolles Miteinander

Kritik übte er an jenen politischen Kräften, „die vorhandene Gräben vorantreiben, auch am Rücken der Gesundheit von tausenden Menschen“ - ohne eine Partei beim Namen zu nennen. Er wolle aber klar festhalten, dass diese politischen Kräfte „am Ende des Tages zur Verantwortung gezogen werden müssen“. „Diesen Kräften muss man sagen: Nein, ihr seid es, die Risse vorantreiben - aber von einer Spaltung sind wir weit entfernt.“ Dies sei der Gedanke von #YesWeCare: „Du bist mir nicht wurscht“.

Und es sei auch „Tatsache, dass viele Handelsangestellte angstvoll in die Arbeit gehen, weil sie - wenn sie von Kunden das Maskentragen oder den 2G-Nachweis einfordern - angepöbelt und attackiert werden“. Hier bestehe auch die Forderung an die Politik zur Unterstützung, ebenso an die Arbeitgeber. An die Zivilgesellschaft richte sich der Appell, Zivilcourage zu zeigen, einzuschreiten oder die Polizei zu holen. Auch Anderl schilderte, es würde im Handel teils „dramatisch“ zugehen - und es sei falsch, an den Angestellten dort den Zorn auszulassen. „Gehen wir respektvoll mit diesen um.“