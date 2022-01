Auch Real Madrids Benzema Opfer von Einbrechern

Real Madrids Karim Benzema ist ein Opfer von Einbrechern geworden. Während der Franzose mit dem spanischen Fußball-Tabellenführer am Sonntag im Heimspiel gegen Elche (2:2) im Einsatz war, wurde in seinem Haus in einem Vorort von Madrid eingebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Was genau gestohlen wurde, wurde nicht bekannt. Das Haus stand zum Zeitpunkt der Tat leer. Schon im Februar 2019 war bei Benzema eingebrochen worden, als Real gegen Barcelona spielte.