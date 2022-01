Radsport-Star Egan Bernal im Training schwer verletzt

Egan Bernal, Sieger der Tour de France 2019, ist bei einem Trainingsunfall in seiner Heimat Kolumbien schwer verletzt worden. Lokalen Medienberichten zufolge prallte der 25-Jährige bei einer Trainingsfahrt mit seinen Teamkollegen von Ineos-Grenadiers gegen einen stehenden Linienbus und musste danach in ein Spital in der Nähe von Bogota eingeliefert werden. Er wird in den nächsten Stunden operiert.