Pelosi kandidiert erneut für US-Parlament

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, will sich bei der Wahl im November erneut um das Mandat ihres Wahlkreises im Bundesstaat Kalifornien bewerben. Viele Fortschritte seien bereits erzielt worden, „aber es muss noch viel mehr gemacht werden, um das Leben der Menschen zu verbessern“, erklärte Pelosi am Dienstag in einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft.