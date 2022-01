Bernal auf Intensivstation: Giro-Sieger kämpft um Karriere

Bruch der Wirbelsäule, gebrochener Oberschenkel, offener Bruch der Kniescheibe: Die Sturzverletzungen von Radstar Egan Bernal verdeutlichen, dass der aktuelle Sieger des Giro d‘Italia und frühere Gewinner der Tour de France um die Fortsetzung seiner Karriere kämpft. Nach mehreren Operationen kam in der Nacht auf Dienstag immerhin eine leichte Entwarnung der Clinica Universidad de La Sabana. Bernal sei stabil, alles Weitere werden die kommenden 72 Stunden zeigen.

Nach der Operation an den Brustwirbeln teilte die Klinik mit, dass die Funktionalität und die neurologische Unversehrtheit erhalten werden konnte. Die Folgen für sein Leben und seine Karriere sind noch überhaupt nicht absehbar. Dass der auf der Intensivstation liegende Kolumbianer in diesem Jahr noch einmal bei einem Rennen zu sehen ist, klingt zumindest unwahrscheinlich. Sein Team Ineos schrieb am Dienstagnachmittag bei Twitter, Bernals Zustand sei stabil, auf der Intensivstation würden seine weiteren Verletzungen behandelt.