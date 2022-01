Dritte Runde bei Präsidentenwahl in Italien

Am Mittwoch geht in Rom die Wahl des neuen Präsidenten in die dritte Runde. Nachdem zwei Wahlgänge ergebnislos zu Ende gegangen sind, ist auch bei der dritten Wahlrunde am Mittwochvormittag (11 Uhr) eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. An der geheimen Wahl beteiligten sich 1.009 Wahlleute, Parlamentarier und Vertreter der 20 italienischen Regionen.