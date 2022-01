San Antonio gewann 134:104 in Houston

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen souveränen 134:104-Sieg bei den Houston Rockets eingefahren. Sie nahmen damit Revanche für die 124:128-Heimniederlage vom 12. Jänner. Jakob Pöltl verpasste mit 18 Punkten und neun Rebounds nur knapp ein weiters Double-Double. Außerdem steuerte der 26-jährige Wiener drei Assists und zwei Blocks in 20:51 Minuten auf dem Parkett bei.