Dritte Runde bei Präsidentenwahl in Italien

Nachdem auch die zweite Wahlrunde für die Kür des neuen Präsidenten am Dienstagabend in Rom ergebnislos zu Ende gegangen ist, geht die Suche nach einem neuen italienischen Staatsoberhaupt weiter. Für Mittwoch ist eine neue Wahlrunde geplant, die voraussichtlich ebenfalls ohne Resultat zu Ende gehen wird. Mit einem Wahlsieger wird nicht vor Donnerstag gerechnet.

Das Staatsoberhaupt ist in Italien unter anderem dafür zuständig, bei politischen Krisen zu vermitteln und eine Lösung herbeizuführen. In einem Land, in dem Regierungen durchschnittlich nur etwa ein Jahr überstehen, kommt das einer Schlüsselfunktion gleich. Der Präsident hat bei der Nominierung des Ministerpräsidenten das letzte Wort und ernennt auch andere Kabinettsmitglieder. Die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Sergio Mattarella läuft am 3. Februar aus.