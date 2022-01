Präsidentenwahl in Rom: Dritter Wahlgang begonnen

In Rom hat am Mittwoch der dritte Wahlgang für die Kür des neuen Staatspräsidenten begonnen. Erwartet wird, dass kein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreicht. Gesucht wird ein Nachfolger für den seit 2015 amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella. Die Parlamentarier der größten Parteien wollen leere Stimmzettel abgeben.

An der Wahl des Staatschefs nehmen in Rom insgesamt 1.009 Wahlmänner und -frauen teil. Es sind dies die 630 Abgeordneten und 321 Senatoren (darunter sechs Senatoren auf Lebenszeit) sowie 58 Delegierte aus den 20 italienischen Regionen. Die Präsidentenwahl erfolgt in geheimer Abstimmung. Strenge Anti-Corona-Maßnahmen wurden ergriffen. 35 zur Zeit infizierte oder unter Quarantäne stehende Wahlleute dürfen an dem Votum teilnehmen, indem sie auf einem Parkplatz unweit der Abgeordnetenkammer ihre Stimme abgeben. Voraussetzung für die Umsetzung dieses ungewöhnlichen Prozederes ist eine Regierungsentscheidung, die den Wahlleuten eine Sondergenehmigung zum Verlassen ihrer Wohnungen ermöglichte.