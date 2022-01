Justizwache kann künftig mit 60 Jahren in Pension gehen

Justizwachebeamte können künftig - wie Polizisten und Soldaten - die Schwerarbeiterregelung in Anspruch nehmen und mit 60 Jahren in Pension gehen. Voraussetzung dafür ist, dass sie mehr als die Hälfte ihrer Dienstzeit im direkten Kontakt mit Insassen stehen. Darauf haben sich ÖVP und Grüne verständigt, wie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger (ÖVP) nach dem Ministerrat am Mittwoch erklärten.

Die neue Regelung tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft. „Ich glaube, dass das im Sinne der Gerechtigkeit eine große Sache ist“, sagte Zadic. Die Aufnahme der Justizwachebeamten in die Verordnung über besonders belastende Berufstätigkeiten sie ein Zeichen der Wertschätzung. „Gut Ding braucht manchmal Weile, das trifft hier zu“, ergänzte Wöginger. Dieser Schritt, der gefehlt habe, sei im Sinne der Gleichbehandlung mit Polizisten und Soldaten wichtig.

Betroffen sind Beamte, die in Abteilungen arbeiten, in denen Insassen untergebracht sind oder in Anstaltsbetrieben und Werkstätten, in denen Insassen ausgebildet und beschäftigt werden. Insgesamt sind in Österreich etwa 3.300 Justizwachebeamten im Exekutivdienst beschäftigt. Mit der neuen Regelung wird einer langjährigen Forderung der Justizwache Rechnung getragen.