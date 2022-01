„Partygate“-Bericht zu Feiern in der Downing Street erwartet

In der Affäre um Lockdown-Partys am Regierungssitz des britischen Premiers Boris Johnson rückt die Stunde der Aufklärung näher. Am Mittwoch könnte der Untersuchungsbericht, für den die Spitzenbeamtin Sue Gray über Wochen Beweise gesammelt und Zeugen befragt hat, der Öffentlichkeit vorgelegt werden, wie britische Medien berichteten. Dass sich der mit Spannung erwartete Moment der Wahrheit erneut verzögert, ist jedoch nicht ausgeschlossen.