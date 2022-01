Kickl will nach Lockdown-Aus für Ungeimpfte auch Aus für 2G

„Das Ende für den Lockdown für Ungeimpfte am kommenden Montag ist ein längst überfälliger Schritt - dieser kann aber nur der Anfang sein, weil diese Maßnahme alleine ein Hohn für die davon betroffenen Menschen ist.“ Daher müssten auch die 2G-Beschränkungen im Handel oder den körpernahen Dienstleistungen „sofort aufgehoben werden“ - „daher muss die Rücknahme der Maßnahme weiter gehen“, so Kickl. Am Ende dieses Prozesses könne nur die Aufhebung des Impfzwangs stehen“, sagte der FPÖ-Chef in einer Aussendung.