Acht Jahre Haft für versuchte Vergewaltigung an 17-Jähriger

Ein 42-Jähriger - verheiratet und Vater von sechs Kindern im Alter zwischen sieben und 17 Jahren - ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen versuchter Vergewaltigung einer im Tatzeitpunkt 17-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte am 29. Oktober 2021 die junge Frau an einer Straßenbahn-Haltestelle angesprochen. Als sie nicht auf ihn reagierte, packte er sie, zerrte sie laut Anklage in einen nahe gelegenen Park und wollte sich an ihr vergehen.