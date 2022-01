Weibliche Giraffe im Tiergarten Schönbrunn geboren

Im Tiergarten Schönbrunn ist am Sonntagnachmittag ein weibliches Giraffen-Jungtier zur Welt gekommen. Zur Freude mischte sich schnell auch große Sorge: Die erstgebärende Mutter Fleur lässt ihren Nachwuchs bis jetzt nur zögerlich trinken. „Die Geburt ist rasch und ohne Komplikationen verlaufen, was alles andere als selbstverständlich ist. Leider hält Fleur ihr Jungtier allerdings noch auf Distanz und säugt es nur sehr unregelmäßig“, so Abteilungsleiterin Eveline Dungl.

Für Fleur ist das Junge der erste Nachwuchs. „Bei unerfahrenen Müttern kommt es leider auch in der Wildbahn oft vor, dass sie mit der Aufzucht überfordert sind. Gerade bei Erstgebärenden gibt es leider nie eine Garantie, dass von Beginn an alles gut geht“, sagte Dungl in einer Aussendung am Mittwoch. Das noch namenlose Jungtier war bei der Geburt rund 1,70 Meter groß.