Vorarlberger wegen Kriegsverbrechen verurteilt

Ein 29 Jahre alter Vorarlberger ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen Kriegsverbrechen gegen Personen zu einer bedingten Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Der Mann kämpfte 2015 freiwillig in einer paramilitärischen Einheit in der Ukraine und war dabei an der Misshandlung eines Arbeiters beteiligt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Anklagen wegen Kriegsverbrechen sind in Österreich sehr selten.