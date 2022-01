Sobotka will Homeoffice für ungeimpfte Mandatare

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kann sich vorstellen, dass ungeimpfte Abgeordnete nicht mehr im Plenarsaal sitzen dürfen, sondern nur mehr via Video zu den Sitzungen im Hohen Haus zugeschaltet werden. Die Freiheitlichen reagierten empört: „Der Herr Nationalratspräsident ist wirklich von allen guten Geistern verlassen“, befand FPÖ-Chef Herbert Kickl am Mittwoch.

Sobotka war zuletzt im deutschen Bundestag zu Gast, wo ungeimpfte Abgeordnete auf die Galerie verbannt werden. Das hält der Nationalratspräsident zwar für keine gute Idee: „Dann schreien sie von oben herunter, das macht kein gutes Bild“, sagte er zur „Kleinen Zeitung“, „Kronen Zeitung“ und zum „Kurier“. Aber Sobotka will demnach eine Debatte anstoßen, Impfverweigerer im Hohen Haus zum Schutz der anderen zu Hybrid-Sitzungen zu zwingen. „Wir sollten das diskutieren.“ Alleine anordnen kann er das freilich nicht.

Seitens des Grünen Parlamentsklubs hieß es auf APA-Anfrage, man sei immer auch für strengere Regeln im Plenarsaal gewesen. Das setze aber eine Einigung in der Präsidiale voraus, die bisher nicht erzielbar gewesen sei. Wenn das Thema in der nächsten Präsidiale aufgebracht werde, seien die Grünen selbstverständlich für Gespräche offen und an einer konstruktiven Lösung interessiert.