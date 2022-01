Neue Art der Postenbesetzung in der Justiz könnte kommen

Die Debatte um vermeintlichen Postenschacher in der Justiz könnte zu einer Änderung des Modus bei der Bestellung von Spitzenposten führen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) signalisierte am Mittwoch nach dem Ministerrat Zustimmung zum Wunsch, bei allen Funktionen Vorschläge der Personalsenate einzuholen. Sie unterstütze diese Forderung. Auch die Oberlandesgerichte wollen eine entsprechende Reform.

In einem gemeinsamen Schreiben betonen die Vorsitzenden der vier Gerichte, sie wollten eine rasche Gesetzesänderung mit dem Ziel der Einbindung der Personalsenate zur Erstattung von Besetzungsvorschlägen auch in den Bereichen, wo dies bisher nicht der Fall sei. Das betrifft die Ämter von OGH-Präsident und Vizepräsidenten sowie Richteramtsanwärterinnen.

Darüber hinaus unterstütze man Forderungen, bei sämtlichen richterlichen Planstellen eine Bindung des jeweils ernennenden Organs - Bundespräsident bzw. Justizminister- an die Besetzungsvorschläge der unabhängigen richterlichen Personalsenate vorzusehen, schreiben Katharina Lehmayer (OLG Wien), Klaus Schröder (OLG Innsbruck), Michael Schwenda (OLG Graz) und Erich Dietachmair (OLG Linz) in ihrer gemeinsamen Stellungnahme.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Unparteilichkeit einer unabhängigen Rechtsprechung sei ein für das Funktionieren der Justiz in einem demokratischen Rechtsstaat unabdingbares Element, wird argumentiert. Ein wesentlicher Bestandteil für eine auch nach außen hin als unabhängig und unparteilich wahrnehmbare Justiz seien die für die Besetzung der richterlichen Planstellen zu erstattenden Vorschläge der Personalsenate, in denen gewählte Richterinnen und Richter in der Mehrheit seien.