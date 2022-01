Nach angekündigtem Lockdown-Aus nun Forderungen nach 2G-Ende

Den Lockdown für Ungeimpfte zu beenden, bringe den Betroffenen eigentlich kein Stück mehr Freiheit zurück, betonte Kickl am Mittwoch. Alles was Ungeimpfte dann tun dürfen, sei „ein Spaziergang, ohne dafür einen Grund angeben zu müssen“. „Das Ende für den Lockdown für Ungeimpfte am kommenden Montag ist ein längst überfälliger Schritt - dieser kann aber nur der Anfang sein, weil diese Maßnahme alleine ein Hohn für die davon betroffenen Menschen ist.“ Daher müssten auch die 2G-Beschränkungen im Handel oder den körpernahen Dienstleistungen „sofort aufgehoben werden“, so Kickl.

Die Sozialpartner bekräftigten in ihrem schriftlichen Statement gegenüber der APA, „dass im gleichen Atemzug die 2G-Verpflichtung im Handel und bei den körpernahen Dienstleistern sowie die Kontrollen durch die MitarbeiterInnen in den Betrieben mit Montag fallen müssen, das ist schon längst völlig unzumutbar“. Die Mitarbeiter seien „massiven Anfeindungen“ ausgesetzt, „viele gehen mit Angst in die Arbeit“. Weiters forderten die Sozialpartner eine Verlängerung der Sperrstunde in der Gastronomie auf 24 Uhr. Die bisherige Regelung mit 22 Uhr sei „aus epidemiologischer Sicht und des schon bisher sicheren Settings in der Gastronomie nicht mehr haltbar“.