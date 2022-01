USA rechnen mit baldigem russischen Angriff auf Ukraine

Die US-Regierung rechnet weiter mit einem baldigen russischen Angriff auf die Ukraine. „Ich habe keine Ahnung, ob er eine endgültige Entscheidung getroffen hat“, sagte US-Vize-Außenministerin Wendy Sherman am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung des Dialogforums Yalta European Strategy in Kiew über Russlands Präsidenten Wladimir Putin. „Aber alles deutet darauf hin, dass er zu einem Zeitpunkt vielleicht zwischen jetzt und Mitte Februar militärische Gewalt anwenden wird.“

Die US-Regierung hatte bereits zuvor den Zeitraum zwischen Mitte Jänner und Mitte Februar als mögliches Zeitfenster für einen russischen Angriff auf die Ukraine genannt. Sherman sagte bei dem Gesprächsforum Yalta European Strategy, der Zeitpunkt eines möglichen Angriffs könnte mit den Olympischen Winterspielen in Peking zusammenhängen. „Wir sind uns alle bewusst, dass die Winterspiele in Peking am 4. Februar beginnen, und dass Präsident Putin an der Eröffnungszeremonie teilnehmen will“, sagte die Vize-Außenministerin. „Ich glaube, dass (der chinesische) Präsident Xi Jinping nicht verzückt wäre, wenn Putin diesen Moment aussuchen würde, in die Ukraine einzumarschieren. Das könnte sein Timing und seine Erwägungen beeinflussen.“

Entgeltliche Einschaltung

„Während wir hier sprechen, verschärft Russland seine Bedrohung der Ukraine“, wurde Sherman außerdem zitier. Mit Blick auf die nach US-Angaben mehr als 100.000 russischen Soldaten im Grenzgebiet fügte sie am Mittwoch hinzu: „Es gibt keine Rechtfertigung für Russland, in so kurzer Zeit so viele Truppen an den Grenzen der Ukraine zu versammeln. Die Ukraine stellt keine Bedrohung für Russland dar.“

Sherman sagte, einerseits müssten Bemühungen zur diplomatischen Lösung der Krise vorangetrieben werden. Andererseits müssten sich die USA und ihre Verbündeten „auf das Schlimmste“ vorbereiten. Sie lobte in dem Kontext ausdrücklich die baltischen Staaten dafür, „defensive Waffen“ aus den eigenen Beständen in die Ukraine geliefert zu haben. „Es ist unglaublich wichtig, dass wir alles tun, was wir können, um die Ukraine dabei zu unterstützen, sich selbst zu verteidigen.“ Russland müsse sich bewusst sein, dass dies nicht die Ukraine von vor Jahren ist. „Dies ist die Ukraine mit einem fähigen Militär.“

Gewinnspiel: Jahresabo für Body & Soul TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent