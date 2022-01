66-Jähriger nach Ski-Kollision in Wagrain gestorben

Im Skigebiet Wagrain in Salzburg ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Ein 66-jähriger Österreicher kollidierte auf der „Roten 8“ mit einem 48-jährigen dänischen Skifahrer. Dabei wurde der 66-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb, wie die Polizei mitteilte. Der 48-Jährige blieb unverletzt.