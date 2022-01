Münchner Kardinal nimmt Stellung zum Missbrauchsgutachten

Eine Woche nach dem erschütternden Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising richten sich die Augen auf Erzbischof Reinhard Marx. Der Kardinal will am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Pressekonferenz Stellung zu den Ergebnissen der Studie nehmen, die sein Bistum bei der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) in Auftrag gegeben hat. Marx und seinen Vorgängern, darunter auch der spätere Papst Benedikt XVI., werden schwere Verfehlungen vorgeworfen.