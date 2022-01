Erdogan will TV-Journalistin wegen Beleidigung büßen lassen

Eine wegen „Präsidentenbeleidigung“ festgenommene türkische Journalistin muss sich nach den Worten von Staatschef Recep Tayyip Erdogan auf eine Strafe einstellen. „Diese Straftat wird nicht ungesühnt bleiben“, sagte Erdogan am Mittwoch in einem Interview mit dem Sender NTV. „Es ist unsere Pflicht, den Respekt vor meiner Funktion, der Präsidentschaft zu schützen.“ Mit „Meinungsfreiheit“ habe dies nichts zu tun.

Die bekannte TV-Journalistin Sedef Kabas war am Samstag in ihrer Istanbuler Wohnung festgenommen worden. Wenige Stunden zuvor hatte sie während einer Sendung und danach auch auf Twitter den türkischen Präsidenten kritisiert. Derzeit sitzt Kabas in Untersuchungshaft.