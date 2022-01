SPÖ fordert vom Kanzler Maßnahmen gegen die Preisexplosion

Die SPÖ fordert Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf, „endlich etwas gegen die Preisexplosion zu tun“. Die dramatische Teuerungswelle treffe die Bevölkerung mit voller Wucht. Es gelte, „der Teuerung endlich den Kampf anzusagen“, stellen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Pensionistenverbandschef Peter Kostelka in einem der APA vorliegenden Brief an Nehammer fest.