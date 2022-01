Campion und Spielberg für US-Regiepreise nominiert

Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion („The Power of the Dog“) und Hollywood-Legende Steven Spielberg („West Side Story“) haben am 12. März in Beverly Hills Chancen auf die diesjährige Auszeichnung der US-Regisseure. Die Directors Guild of America (DGA) gab die Nominierungen für den renommierten Preis am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Campion hatte mit dem Western-Drama „The Power of the Dog“ kürzlich den Golden Globe für die beste Regie gewonnen.