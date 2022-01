USA rufen UNO-Sicherheitsrat zu Ukraine-Krise an

Der Ukraine-Konflikt erreicht den UNO-Sicherheitsrat: Die USA haben wegen der „eindeutigen Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit“ durch Russland eine öffentliche Sitzung für Montag gefordert, wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, am Donnerstag mitteilte. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock stellte im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine die Zukunft der Gaspipeline Nord Stream 2 infrage.

Den Westen treibt angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine die Sorge um, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 derzeit einen Einmarsch im Nachbarland vorbereitet. Der Kreml weist dies kategorisch zurück. Gleichzeitig fordert er von den USA und der NATO Abkommen, mit denen eine Osterweiterung der NATO sowie die Errichtung von US-Militärstützpunkten in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre untersagt werden sollen.

Baerbock wies die Forderungen Moskaus als grundlos zurück. Ein NATO-Beitritt der Ukraine stehe derzeit nicht zur Debatte, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“ (Freitagsausgaben). „Dass das derzeit nicht auf der Tagesordnung steht, weiß jeder, auch Russland.“ Bei ihrem Besuch in Moskau vergangene Woche habe sie deshalb mit dem russischen Außenminister „lange darüber diskutiert, worüber wir eigentlich streiten“, fügte sie hinzu.

Gleichzeitig warnte sie Moskau vor einer Eskalation: „Bei einer neuen Aggression steht uns eine breite Bandbreite an Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2“, sagte Baerbock am Donnerstag in der Debatte zum Ukraine-Konflikt im deutschen Bundestag. Sie betonte erneut die Dialogbereitschaft des Westens gegenüber Moskau. Es gehe aber auch um „Härte, die unmissverständlich deutlich macht: Die Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung sind nicht verhandelbar“.