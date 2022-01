Skifahrer bei Sturz in Bachbett in Tirol schwer verletzt

Ein 18-jähriger deutscher Skifahrer ist am Donnerstagvormittag im Tiroler Skigebiet Kaltenbach (Bezirk Schwaz) beim Sturz in ein Bachbett schwer verletzt worden. Laut Polizeiberichten sei der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit bei der Einmündung in eine andere Piste über den Pistenrand hinaus geraten. Er stürzte sechs Meter tief. Die Erstversorgung und Bergung des Schwerverletzten gestalteten sich als schwierig.