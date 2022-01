Ulrike Sych bleibt bis 2027 an der mdw-Spitze

Ulrike Sych bleibt auch weiterhin an der Spitze der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Der Universitätsrat hat die seit 2015 amtierende Musikpädagogin am Freitag für eine weitere Amtsperiode bis Ende September 2027 zur Rektorin bestellt, teilte die Uni in einer Aussendung mit. Nachdem der Senat Sych zuvor erneut zur Wiederwahl vorgeschlagen hatte, folgte der Unirat dem Vorschlag und machte den Weg einstimmig für eine dritte Amtszeit frei.

Amtierende Rektoren können ohne Ausschreibung wiederbestellt werden, wenn Senat und Universitätsrat dem mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen. „Frau Rektorin Mag.a Sych hat sich besondere Verdienste um die Positionierung der mdw als führende Universität für Musik und darstellende Kunst im internationalen Umfeld erworben“, begründete der Vorsitzende des Universitätsrates, Stefan Zapotocky, nun die Entscheidung, Sych auch nach dem Auslaufen der aktuell bis Ende September 2023 terminierten Amtsperiode an der mdw-Spitze zu belassen.

Sych studierte Musikpädagogik mit den Hauptfächern Gesang und Klavier am Mozarteum Salzburg und setzte ihre Ausbildung in New York und Italien fort. An der mdw unterrichtet Sych seit 1990. Ab 2011 fungierte sie dort als Vizerektorin für „Lehre und Frauenförderung“. 2014 wechselte sie in das Ressort „Zentrale Ressourcen“ und wurde Stellvertreterin ihres Vorgängers Werner Hasitschka, der der Uni seit 2002 vorstand.