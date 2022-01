Auch sechster Wahlgang Italien brachte keinen Präsidenten

Auch die fünfte und sechste Abstimmung für die Wahl eines neuen italienischen Präsidenten haben am Freitag kein Ergebnis gebracht. Die Kandidatin des Mitte-Rechts-Lagers, Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati, verfehlte bei der fünften Wahlrunde am Freitag die notwendige Mehrheit von 505 Stimmen. Die Politikerin der rechtskonservativen Forza Italia kam auf lediglich 382 Stimmen.

Bei der sechsten Wahlrunde am Freitagabend gaben die Parlamentarier der größten Parteien leere Stimmzettel ab. Eine weitere Wahlrunde, bei der eine absolute Stimmenmehrheit nötig ist, ist am Samstag (9.30 Uhr) geplant. Sollte es weiterhin zu keinem Ergebnis kommen, wird eine weitere Wahlrunde am Samstagnachmittag stattfinden.