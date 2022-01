USA verlegen kleine Zahl an Soldaten nach Osteuropa

Die USA werden sich nach Angaben von Präsident Joe Biden an der geplanten Verstärkung der Militärpräsenz der NATO in Osteuropa beteiligen. „Ich werde kurzfristig Soldaten nach Osteuropa und in die NATO-Staaten verlegen“, sagte Biden am Freitag vor Journalisten. Es gebe aber nur um eine geringe Zahl von Soldaten. Die USA haben für die Verstärkung der NATO bereits 8.500 Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt.