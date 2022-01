Ungeliebter Titel „Originale“ für Salzkammergut 2024 ist weg

Die neue Leiterin - sie setzte sich gegen 68 Bewerber durch - hat nun eine Wohnung in Bad Ischl und „wird die ganze Zeit da sein, das ist unvermeidbar“, sagt die 67-Jährige - auch wenn ihr „Lebensmittelpunkt“ Wien bleibe. Dennoch sei ihr das Salzkammergut „wohl vertraut, meine Großeltern haben in Salzburg und meine Tanten in St. Gilgen gelebt.“