Ölpest vor Küste Perus viel größer als bisher bekannt

Die Ölpest vor der Küste Perus ist nach Angaben der Regierung doppelt so groß wie bisher angenommen. Statt 6.000 seien fast 12.000 Barrel Öl ausgelaufen, sagte Umweltminister Rubén Ramírez am Freitag vor Journalisten in Lima. Inzwischen sei gut ein Drittel des Öls wieder entfernt worden, insgesamt 4.225 Barrel, fügte der stellvertretende Umweltminister Alfredo Mamani hinzu.