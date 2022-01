Linzer „Geierwally“ schlussendlich skurril

Stark wie ein Kerl, stur wie ein Bock - die Geierwally hat ihren eigenen Kopf und lässt sich von Männern nichts sagen. Auch Regisseurin Sara Ostertag zeigt bei der Premiere Freitagabend in den Linzer Kammerspielen wie gewohnt Mut und richtet den grellen Scheinwerfer des 21. Jahrhunderts auf den literarischen Stoff. Die Inszenierung mäandert zunächst ein wenig, mündet aber letztlich in einen skurrilen Showdown. Absolutes Highlight: die Bühnenmusik von Jelena Popržan.

Walburga Stromminger, Tochter des reichen Höchstbauern, wagt, was keiner der Männer im Dorf sich traut: Sie klettert in eine steile Felswand und räumt ein Adlernest aus. Seither nennt man sie respektvoll die Geierwally. Aber auch die selbstbewusste und eigenständige Wally prallt immer wieder gegen eine Mauer patriarchaler Strukturen - etwa als ihr Vater will, dass sie Vinzenz heiratet und sich gegen eine Hochzeit mit dem Bärenjosef querlegt. Zwischen den weiteren Verstrickungen dieser alpendörflichen Familienaufstellung zieht sich Wally ins ewige Eis zurück, wo sie in der Gesellschaft der Tiere ganz zu sich findet.