Sundance Film Festival: Hauptpreis für Thriller „Nanny“

Der übernatürliche Thriller „Nanny“ hat den Hauptpreis beim Sundance Film Festival gewonnen. Das Spielfilm- Regiedebüt der US-Filmemacherin Nikyatu Jusu dreht sich um eine illegale Einwanderin aus dem Senegal, die als Kindermädchen in New York arbeitet. Die Auszeichnung für die beste US-Dokumentation ging an „The Exiles“ über drei Anführer des Tiananmen-Aufstandes 1989 in China.