Teenager postete bedenkliche Videos: Staatsschutz ermittelt

Ein 16-Jähriger aus Wien soll im Internet Videos gepostet haben, die ihn beim Hantieren mit Schusswaffen - konkret Schreckschusspistolen - zeigen. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stuft den Inhalt als „bedenklich“ ein: Es lägen Hinweise vor, „dass der Jugendliche mit islamistischer Ideologie zumindest sympathisiert“. Auf Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung durchsucht, der Teenager vorläufig festgenommen und dann auf freiem Fuß angezeigt.

Der Beschuldigte hatte mehrere Videos auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlicht, in denen er Schüsse aus einem Fenster und in einem Park abfeuert und überdies darüber spricht, er wolle Munition - „Neun-Millimeter-Kugeln“ - kaufen. Bei den Faustfeuerwaffen handelte es sich, wie sich später herausstellte, „um täuschend echt aussehende Schreckschusspistolen“, berichtete das Innenministerium am Samstag.

Entgeltliche Einschaltung

Diese Aufnahmen waren bereits gemeldet und erste Erhebungen eingeleitet worden - u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit -, als der Bursch in der Silvesternacht weitere Videos hochlud. Darauf ist er mit einem Freund beim Sprengen eines Kaugummiautomaten mit Pyrotechnik zu sehen. Auf einem anderen zielt er mit einer Schusswaffe auf eine entfernt stehende Personengruppe, die davon nichts mitbekommt.

Danach wurde der bis dahin nicht identifizierte 16-Jährige durch DSN, Stadtpolizeikommando Fünfhaus und Landeskriminalamt-Außenstelle West rasch ausgeforscht: Die Polizei hielt ihn und zwei Freunde am Neujahrstag in einem gestohlenen weißen Kombi mit gestohlenen Kennzeichen in Rudolfsheim-Fünfhaus an. „Der beschuldigte Jugendliche führte dabei eine geladene Schreckschusspistole mit sich. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurden weitere gestohlene Kennzeichen gefunden. Zudem war der Lenker des Fahrzeugs durch Suchtgift beeinträchtigt“, sagte BMI-Sprecher Harald Sörös.

Gewinnspiel: Jahresabo für Body & Soul TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

DSN, WEGA und Polizeidiensthundeeinheit führten eine Hausdurchsuchung durch. Dabei wurden eine zweite Schreckschusspistole samt Munition, ein Kampfmesser, ein Mobiltelefon sowie weitere elektronische Datenträger sichergestellt. In der Nacht darauf veröffentlichte er noch ein Video - gefilmt von einem fremden Endgerät - und forderte darin alle seine Freunde auf, die „Chats mit ihm zu löschen“.