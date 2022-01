Türkis-Grüner Sideletter zum Koalitionsvertrag zu Personalia

Die ÖVP hat nicht nur in der früheren Koalition mit der FPÖ sondern auch in der jetzigen mit den Grünen einen sogenannten Sideletter zum Koalitionsvertrag abgeschlossen, im dem auch Personalentscheidungen vereinbart wurden. Unterzeichnet ist das der APA vorliegende Papier, über das auch die „Zeit im Bild 1“ am Freitagabend und die „Kronen-Zeitung“ in ihrer Samstag-Ausgabe berichteten, vom früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).