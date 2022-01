Kamerun nach 2:0 gegen Gambia erster Afrika-Cup-Halbfinalist

Kamerun hat die Chance auf einen Heimtriumph bei der 33. Auflage des Fußball-Afrika-Cups gewahrt. Der Gastgeber setzte sich am Samstag in Douala gegen Gambia mit 2:0 durch und zog damit als erstes Team ins Halbfinale des Kontinentalturniers ein. Hauptverantwortlich für den Aufstieg war der 29-jährige Lyon-Stürmer Toko Ekambi, dem nach dem Seitenwechsel ein Doppelpack (50., 57.) gelang. Der Sieg geriet danach nicht mehr in Gefahr.