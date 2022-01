30 Tonnen Kriegsmaterial 2021 entsorgt

Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im Vorjahr bei Hunderten Einsätzen auf dem Land und im Wasser knapp 30 Tonnen Kriegsmaterial geborgen, entschärft und entsorgt. Darunter waren unter anderem 500 Kilogramm schwere Fliegerbomben, Handgranaten, Panzerfäuste und Panzerminen, wie auch Anti-Personen-Minen aller Art und 87 Kilogramm Sprengstoff. Alleine in Niederösterreich gab es 650 Einsätze, in der Steiermark waren es 161 und in Oberösterreich 129.