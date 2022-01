Nordkorea feuerte Mittelstreckenrakete ab

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat trotz internationaler Sanktionen ihren größten Raketentest seit 2017 unternommen. Nordkorea habe am Sonntag eine Mittelstreckenrakete abgefeuert, die etwa 800 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Die ballistische Rakete habe eine Flughöhe von 2.000 Kilometern erreicht. Südkoreas Präsident Moon Jae In erhob in der Folge schwere Vorwürfe gegen Nordkorea.