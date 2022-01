Erster Besuch eines israelischen Präsidenten in VAE

Der israelische Präsident Isaac Herzog ist am Sonntag zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Es ist der erste israelische Präsidenten-Besuch in dem Golfstaat. Herzog wird auf der zweitägigen Reise von seiner Frau begleitet. Er trifft unter anderem den Kronprinzen Abu Dhabis und faktischen Herrscher der VAE, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan.