Wiener Polizisten retteten Hündin von Schnellbahnschienen

Polizisten haben am Samstagnachmittag eine Hündin in der Gentzgasse in Wien-Währing gerettet: Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden alarmiert, da sich das Tier auf Schienen einer Schnellbahn verirrt hatte. Trotz vorbeifahrender Züge bewegte sich der Vierbeiner nicht. Ein Polizist schritt beherzt ein und holte die Hündin „aus ihrer aussichtslosen Situation“, wie es im Bericht hieß.