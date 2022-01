Karas unterstützt Van der Bellen im Falle der BP-Kandidatur

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), würde Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützen, wenn er heuer wieder für das Amt des Staatsoberhauptes kandidieren sollte. Ob Karas selbst kandidieren würde, wenn Van der Bellen nicht mehr antreten sollte, ließ er in der ORF-“Pressestunde“ am Sonntag offen. „Besorgt“ zeigte sich der ÖVP-Politiker über den Vertrauensverlust in die Politik angesichts der Korruptionsaffären.