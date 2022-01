Sturm erreichte am Semmering Spitzenwert von 155 km/h

Sturmspitzen von 155,2 km/h sind am Sonntag am Semmering/Sonnwendstein auf 1.500 Meter Seehöhe in Niederösterreich gemessen worden. Auf den Plätzen folgten der Sonnblick (Salzburg, 3.109 Meter Seehöhe) mit 138,2 km/h und der Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618) mit 136,4 km/h, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. „Der Sturm hält am Nachmittag noch an und klingt im Laufe der Nacht ab“, so die Prognose.

Auf der Jubiläumswarte in Wien wurden 122,4 km/h gemessen (Werte bis 13.00 Uhr). Der Spitzenwert in der Steiermark lag mit 119,9 km/h in Mariazell, im Burgenland bei 103 km/h in Podersdorf, in Kärnten mit 101,5 km/h auf der Villacher Alpe (2.117 Meter Seehöhe), in Tirol am Innsbrucker Flughafen mit 104 km/h und in Vorarlberg mit „nur“ 82,4 km/h auf 2.805 Meter Seehöhe am Valluga.