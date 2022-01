Wiesberger rutscht am Dubai-Schlusstag auf Platz 24 zurück

Nach einem schwachen Schlusstag ist Bernd Wiesberger beim Golf-World-Tour-Turnier Dubai Desert Classic noch von Platz fünf auf den 24. Rang abgerutscht. Der 36-jährige Burgenländer verbuchte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs drei Bogeys und ein Double Bogey und kam über 76 Schläge nicht hinaus. Landsmann Matthias Schwab hatte den Cut am Freitag als 88. verpasst. Der Sieg ging im Stechen gegen den Engländer Richard Bland an Viktor Hovland aus Norwegen.